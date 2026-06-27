2024年2月18日、メジャーデビュー30周年を締めくくる記念ライブ『TRF 30th Anniversary Live at 日本武道館』を開催したTRF。2026年11月2日に開催する『30th Anniversary ROCK KINGDOM TOUR 2026-FINAL-』の会場として日本武道館を選んだ相川七瀬。時代を彩る2人のディーバ、TRFのボーカリストYU-KIと相川の「BIG BANG対談」後編は、2人の関係性からスタートです。――YU-KIさんは対談前編で、相川さんのことを「同じ時代を