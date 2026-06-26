高槌七海 キャスター：ここからは、気象予報士の小野さんです。台風が二つ、北上していますね。小野和久 気象予報士：太平洋側を進む予想のため、県内への影響は少ないでしょう。では天気のポイントです。 天気のポイント ・27日は加賀地方で明け方まで雨が降りますが、能登では、午後晴れ間があるでしょう。・日曜日からも雲は多めですが、晴れる日もあるでしょう。 予想天気図【27日午前9時】 27日朝9時の