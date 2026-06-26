新アリーナ建設の基本方針をまとめる協議会の初会合が、「7月7日」に開かれる方向で調整されていることがわかりました。新アリーナの建設を巡っては、広島駅北口にあるJR西日本の旧広島支社跡地が候補地になっていて、プロバスケットボール・広島ドラゴンフライズのホームアリーナとしての利用が想定されています。複数の関係者によると、初会合は7月7日に開く方向で調整されていることがわか