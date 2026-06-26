元モーニング娘。メンバーとして知られ、2026年4月にテレビ東京に入社した北川莉央のアナウンサーデビューが明らかになった。「北川アナは、6月28日に約4時間半にわたって生放送される大型音楽特番『テレ東音楽祭 2026夏』に出演することが発表されました。同番組は2014年に放送スタートした、同局の人気番組のひとつです。今年はSnow Manの深澤辰哉さんと、女優の松本若菜さんがMCを担当しますが、北川アナは現場中継を担当する