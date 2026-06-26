台風8号は27日朝から昼前にかけて台風7号は27日夕方から夜のはじめにかけて、長野県に最も接近する見込みで、27日にかけて警報級の大雨となる可能性があります。長野県では停滞する前線や、台風本体の雨雲の影響で、27日昼前にかけて、断続的に激しい雨が降る所がある見込みです。雨雲が予想以上に発達した場合や、発達した雨雲がかかり続けた場合には、警報の発表地域が拡大する可能性があります。 27日朝6時までに予想さ