6月24日、元TOKIO・山口達也が、YouTubeチャンネル「山口達也チャンネル」を開設。芸能界を離れてからのエピソードを語り、注目を集めている。24日、山口は『芸能界を離れた山口達也が、8年間続けてきたこと』というタイトルの動画を投稿。この8年、自主的に、荒れた山を手入れし続けてきたと明かし、「はじめは週3回ぐらい来てました。ここが唯一、体を動かして、光を浴びられる場所だった」と振り返った。実際に山の木々を