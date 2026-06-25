バイオリニストで作曲家の葉加瀬太郎の“ほっそり”激変姿が話題になっている。ダンスピラティス考案者でダンスインストラクターの薦岡（こもおか）麻実子氏が、6月24日にInstagramを更新。《葉加瀬太郎さんが、HANA「Blue Jeans」に乗せた ダンスピラティスに挑戦してくださいました》などとつづり、葉加瀬とともに軽快なステップを踏む25秒ほどの動画を公開した。薦岡氏は、サイトによれば《SMAP、EXILE、葉加瀬太郎、SHIe