6月24日、女優・土屋太鳳の姉・土屋炎伽（ほのか）が、Instagramで芸能事務所「イザワオフィス」と業務提携したことを報告した。ただ、今後の活動に厳しい見方もされているようだ。炎伽は《私の今の生活や環境が大きく変わるというよりは今まで私が積み重ねてきたものを温かく理解して下さり、その上で、これからの日々に力を添えて下さる頼もしい存在としてアドバイスをいただきながら頑張ってまいります》と、仕事への意気込