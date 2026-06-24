NHK連続テレビ小説『風、薫る』が、6月22日の放送から第13週に突入。放送は全26週の予定となっており、もうすぐ折り返しということになる。同作は、大関知（ちか）と鈴木雅（まさ）という実在した2人の先駆的ナースをモデルに、激動の時代を生き抜く女性たちの絆を描く物語。見上愛と上坂樹里がダブル主演をつとめている。第13週では、りん（見上）と直美（上坂）が帝都医科大学附属病院で働き始め、学生を育てる立場にもなり