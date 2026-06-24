NHK連続テレビ小説『風、薫る』が、6月22日の放送から第13週に突入。放送は全26週の予定となっており、もうすぐ折り返しということになる。

同作は、大関知（ちか）と鈴木雅（まさ）という実在した2人の先駆的ナースをモデルに、激動の時代を生き抜く女性たちの絆を描く物語。見上愛と上坂樹里がダブル主演をつとめている。第13週では、りん（見上）と直美（上坂）が帝都医科大学附属病院で働き始め、学生を育てる立場にもなり仕事に追われる日々が活写されている。

このドラマで「語り」を担当し、“神出鬼没の占い師・真風（まじ）”として出演しているのが研ナオコだ。

ヒロインの前に突然現れ、予言めいた言葉を残して去っていく真風。これまでは直美とのやり取りばかりだったが、6月23日放送の第62話では初めてりんと対面し、「順風満帆な時こそ、気をつけるんだよ。間違いが正しくて、正しいが間違いのことがある」と忠告し、姿を消した。

この活躍に、NHKの看板番組への出演が高まっているという。

「明治時代が舞台ですが、研さんは金髪ロングヘアで登場し、独特な存在感を放っています。

研さんは1971年に歌手デビューし、コメディエンヌとしても才能を発揮。ドラマにも多数出演しています。

NHK紅白歌合戦にはこれまで11回出場していますが、1993年以来出ていません。誰しもが認める実力派ですし、『かもめはかもめ』『夏をあきらめて』などのヒット曲は、今も人気が高い名曲です。関係者の間では、この朝ドラ出演により、33年ぶりの出場の可能性は高いとみられています」（芸能記者）

だが、Xにはこんな声も……。

《正直に言うと研ナオコさんは語りだけでいいかなぁ、と こんな感じでりんさんや直美さんに直接かかわられると、なんつーか物語的に嘘くさいかなぁ…》

《研ナオコは声だけでいい。真風とかまじいらん》

など、「声だけでいい」という意見も出ているのだ。

「真風はそもそも人間なのか、妖精のような存在なのかさえ不明で、作品にファンタジー要素をもたらしています。しかし、ドラマの中ではあまりに異質な存在であることや、研さんが出てくることで『コントに見えてしまう』という声も少なくありません。金髪も時代感とそぐわず、ストーリーの中でどうしても必要という存在ではありません。もちろん、研さんが悪いわけではないのですが……」（同前）

『風、薫る』の世帯平均視聴率は、6月23日放送の第62話までで14.0％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）で、このままでは13％に突入する可能性もある。朝ドラの平均視聴率で14％を切ったのは、『おむすび』（2024年度後期）、『ウェルかめ』（2009年度後期）、『つばさ』（2009年度前期）の3作のみだ。

苦戦中の『風、薫る』だが、後半戦で巻き返しとなるか。