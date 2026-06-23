冷蔵庫で保存していた料理や冷凍食品を温める際に電子レンジを使う人は多いのではないでしょうか。一方、温めている際に食材が破裂する事例が発生しているとして、国民生活センターが公式Xアカウントで注意を呼び掛けています。【恐怖】調理中に破裂！？これが電子レンジで温めると危険な“食材”です！国民生活センターによると、冷凍食品について次のような相談事例が寄せられているといいます。【相談事例】・冷凍食品の