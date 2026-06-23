モデル、"美人パチンコライター"の二つの顔を持つ内藤沙季がデジタル写真集『Development』を発売した。内藤は雑誌『JELLY』の専属を経て、ファッションモデルとして活動を続ける一方、2025年からは新人パチンコライターとしても活動の幅を広げている注目美女。『Development』はモデルの華やかな魅力を打ち出しつつ、パチンコのゴージャスな雰囲気あふれるグラビアが満載の一冊だ。今回は発売を記念して内藤を直撃。写真集の内容