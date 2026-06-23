Brightin Star 50mm F0.95 II Amazonのタイムセールで、大口径標準レンズ「Brightin Star 50mm F0.95 II」が通常価格6万3,500円のところ、15%OFFの5万3,974円でセール中だ。 Brightin Star 50mm F0.95は、35mm判フルサイズのイメージサークルに対応したMFレンズ。フードは一体型で引き出し式。絞り羽根は10枚。レンズ構成は9群10枚で最小絞りはF16。最短撮影距離は0.5m。マウントはキヤノンR