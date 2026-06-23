TVアニメ『ONE PIECE HEROINES』の主題歌が、アイナ・ジ・エンドの新曲「Blue Shining Star」に決定。あわせて同楽曲を使用した予告映像が公開された。 参考：実写版『ONE PIECE』シーズン3に高まる期待と不安アラバスタ編の“壁”はバトル描写？ 本作は、尾田栄一郎による『ONE PIECE』のヒロインたちの魅力を描くアニメ作品。『ONE PIECE magazine』で連載された小説シリーズ『ONE PIECE novel HEROINES』の