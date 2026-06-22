北中米で開催中のFIFAワールドカップ（W杯）2026で、「DAZN」の現地レポーターを務める元「日向坂46」の影山優佳。豊富なサッカー知識に基づいたリポートは好評だが、仕事の合間の “服装” が注目を集めている。発端となったのは、6月20日のDAZN公式Instagramが投稿したショート動画。投稿には、《ダラス飯いただきます》と題し、影山が開催地のメキシコ・ダラスで食事する様子が収められていた。「取材の合間なのか、影山さ