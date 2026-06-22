児童にみだらな行為をさせたとして22日、児童福祉法違反の容疑で新潟市北区の夫婦が逮捕されました。逮捕されたのは新潟市北区に住む無職の男（32）とその妻で無職の女（42）の2人です。警察によりますと夫婦は去年4月上旬、新潟市中央区の建物内で、児童が当時18歳未満と知りながら、新発田市に住む無職の女（41）とみだらな行為をさせたということです。夫婦と児童は知人関係で、関係機関からの通報で事件が発覚しました。またこ