6月21日、モデルでタレントの谷まりあが自身のInstagramを更新し、フランス・カンヌで撮影したオフショットを公開した。その華やかな姿に、多くのファンから称賛の声が寄せられている。谷が公開したのは、バラエティ番組『世界の果てまでイッテQ！』（日本テレビ系）内の人気企画『パパラッチ出川inカンヌ』のロケで現地を訪れた際の写真だ。投稿では《今年も頑張りました！感想お待ちしております》とコメントし、お笑い芸人