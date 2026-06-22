6月21日、モデルでタレントの谷まりあが自身のInstagramを更新し、フランス・カンヌで撮影したオフショットを公開した。その華やかな姿に、多くのファンから称賛の声が寄せられている。

谷が公開したのは、バラエティ番組『世界の果てまでイッテQ！』（日本テレビ系）内の人気企画『パパラッチ出川inカンヌ』のロケで現地を訪れた際の写真だ。投稿では《今年も頑張りました！感想お待ちしております》とコメントし、お笑い芸人の出川哲朗とのツーショットを含む9枚の写真を披露した。

「なかでも注目を集めたのは、胸もとが大きく開いた純白のドレス姿です。洗練されたシルエットと抜群のスタイルが際立つ装いで、まるで映画祭のレッドカーペットを歩く海外セレブのような存在感を放っていましたね。出川さんがひざをつきながら手を差しのべるユーモアあふれるショットも公開されており、ロケ中の和やかな雰囲気もうかがえる内容となっていました」（芸能ジャーナリスト）

投稿には4万件を超えるいいねが集まり、コメント欄も大きな盛り上がりを見せている。

SNSでは、

《英語も話せて美人で欠点あるんですか？笑》

《まりあさん、本当に美しすぎて憧れです》

といった声が寄せられていた。

「谷さんはモデルとしてのビジュアルだけでなく、知性や親しみやすさも兼ね備えていることが大きな強みです。テレビで見せる明るいキャラクターと、SNSで見せる洗練された姿のギャップが支持につながっています。今回のカンヌでの投稿も、番組ロケの裏側や出川さんとの関係性が感じられる内容だったため、より多くの共感を呼んだのでしょう」

谷は2016年から女性ファッション誌『ViVi』（講談社）の専属モデルとして活躍。父親がパキスタン人、母親が日本人としても知られ、モデル業だけでなくバラエティー番組や情報番組など幅広い分野で活動している。また、早稲田大学商学部を卒業していることでも有名だ。

「谷さんは英語力にも定評があり、今回のカンヌロケでも、その語学力や対応力が番組側から高く評価された可能性は高いでしょう。モデル、タレント、そして知的な一面をバランスよく発信しているため、同性からの支持も非常に高いのです。『イッテQ！』では体を張った企画にも積極的に参加しており、飾らない人柄が視聴者に伝わっています。SNSで憧れるという声が相次いだのも、外見だけではない魅力が評価されているからでしょう」（同前）

カンヌの華やかな街並みに映える存在感を見せた谷まりあ。モデルとしての輝きと親しみやすさを両立する姿が、改めて多くのファンを魅了したようだ。