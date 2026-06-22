清純派女優のイメージが強い上白石萌音に、思わぬ“酒豪伝説”が浮上した。暴露したのは俳優の菅田将暉。朝ドラヒロインの顔からは想像できない一面に、視聴者から驚きの声が相次いでいる。6月20日放送の『世界くらべてみたら』（TBS系）に出演した俳優の菅田が、同番組でMCを務める上白石について《酒豪なんですよね》と突然暴露。さらに《今、若手女優ナンバーワン酒豪と言われていて断トツらしいです》と明かし、スタジオを