清純派女優のイメージが強い上白石萌音に、思わぬ“酒豪伝説”が浮上した。暴露したのは俳優の菅田将暉。朝ドラヒロインの顔からは想像できない一面に、視聴者から驚きの声が相次いでいる。

6月20日放送の『世界くらべてみたら』（TBS系）に出演した俳優の菅田が、同番組でMCを務める上白石について《酒豪なんですよね》と突然暴露。さらに《今、若手女優ナンバーワン酒豪と言われていて断トツらしいです》と明かし、スタジオをおどろかせた。

「上白石さんと菅田さんは2016年公開の映画『溺れるナイフ』で共演しています。菅田さんは終始ためらう様子もなく《若手女優ナンバーワン酒豪》《断トツらしい》といい切っていましたが、その口ぶりはまるで“業界内では有名な話”であるかのようでした。実際、本木雅弘さんが《そうなの？知らない知らない》とおどろいていた一方で、菅田さんには迷いがありませんでした。共演経験のある菅田さんだからこそ知る、上白石さんの知られざる一面が思わぬ形で全国放送に乗ってしまった格好です」（芸能ジャーナリスト）

放送後、Xでは上白石の新たな一面にさまざまな声が続出した。

《意外な一面にびっくりです》

《萌音ちゃん、演技もお酒も“断トツ”とか最強じゃん》

《気骨のある女優さんなのに酒豪エピソードで親近感湧く笑 ギャップが魅力だよね》

上白石といえば、連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』（NHK）でヒロインを務め、舞台『千と千尋の神隠し』でも主演を務めるなど、実力派女優として高い評価を受けている。一方で、礼儀正しく穏やかな受け答えや真面目で誠実な人柄から、“優等生女優”というイメージも根強い。

「朝ドラヒロインやミュージカル女優として活躍する上白石さんには、清楚で真面目なイメージがあります。それだけに《若手女優ナンバーワン酒豪》という称号は、多くの人にとってギャップが大きかったのでしょう。もちろん、上白石さんは以前からお酒好きであることを公言しており、関係者の間では酒豪として知られていたそうです。しかし、そのイメージは一般にはあまり浸透していなかった。だからこそ今回の菅田さんの発言はインパクトがありました。しかもお酒が好きというレベルではなく“断トツ”ですからね。ほめ言葉なのか暴露なのかわからないレベルの称賛でした」（前出・同）

近年は俳優業だけでなく歌手活動や司会業にも活躍の場を広げている上白石。好感度の高い国民的女優としてキャリアを重ねるなか、今回飛び出した“酒豪伝説”は、その親しみやすい人柄をあらためて印象づけるエピソードとなったようだ。