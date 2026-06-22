6月23日（火）の『徹子の部屋』に、キラキラと輝く「ワイヤーバッグ」で女性を魅了する「アンテプリマ」クリエイティブ・ディレクターの荻野いづみさんが登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！20代は専業主婦として過ごし、30代で香港移住。ファッション界のビジネスを経験したあと、初めてデザインの世界へ飛び込んだという異色の経歴を持つ荻野さん。日本人女性として初めてミラノ・コレクションに参加するなど華