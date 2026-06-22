タレントのつるの剛士(51)が22日、インスタグラムを更新し、お笑いコンビ・バイきんぐの小峠英二(50)とともに、かつて大ヒットしたホンダ車との“3ショット”を公開した。 【写真】CMで流れた名曲が聞こえてくる「ホンダ、ホンダ、ホンダ」 つるのは「小学生の頃にCMで見た我々世代の憧れの車（わかります?）に乗って小峠くんとドライブ。以前はヒルナンデスでよくロケに行きましたが同年代同士、車内懐かし話に花が咲きまし