【その他の画像・動画等を元記事で観る】 テレビ朝日がアニメファンに贈る豪華生配信イベント『メインキャスト声優大集結！テレ朝新作アニメフェス～2026夏～』の開催が決定し、Kis-My-Ft2の宮田俊哉が出演することが発表された。 ■《夏フェス》をテーマにテレ朝新作アニメの声優陣が作品ごとにチームとして集結！ 『メインキャスト声優大集結！テレ朝新作アニメフェス～2026夏～』は6