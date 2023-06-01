従業員に出社を求めるのであれば、それに見合うだけの業務環境を用意するのが企業の最低限の義務だろう。投稿を寄せた50代女性（事務・管理／年収400万円）は、勤務先のひどいオフィス環境に頭を抱えている。会社の方針で週3日の出社が義務付けられてからというもの、仕事どころではない事態に直面しているという。「Zoomが見れないので、全体会議も見れない」オフィスのネット環境の劣悪さについて、女性は次のように不満をぶちま