FIFAワールドカップ1次リーグ第2戦でチュニジアと対戦した日本代表は4対0で勝利をおさめ県内も歓喜に包まれました。袋井市のエコパスタジアムで行われたパブリックビューイングには多くのサポーターが詰めかけ、日本代表にエールを送りました。（サポーター）「勝ちました！上田（綺世）選手が2点決めてくれたんで。」「伊東純也選手がゴール決めてくれてめっちゃ最高でし