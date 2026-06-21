『たくさん愛情を注がれた猫』だけがみせる仕草や行動5選 愛情を受けて育った猫は、飼い主に対して安心感や信頼を表す行動を見せることがあります。ここでは代表的な仕草を5つご紹介します。 1.無防備な姿でくつろぐ 猫にとってお腹は急所のひとつ。そのため、お腹を見せて寝たり、横になって足を伸ばしたりする姿は、周囲を警戒していない状態の表れといえます。 もちろん暑さや体勢の好みが関係することも