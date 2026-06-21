『たくさん愛情を注がれた猫』だけがみせる仕草や行動5選

愛情を受けて育った猫は、飼い主に対して安心感や信頼を表す行動を見せることがあります。ここでは代表的な仕草を5つご紹介します。

1.無防備な姿でくつろぐ

猫にとってお腹は急所のひとつ。そのため、お腹を見せて寝たり、横になって足を伸ばしたりする姿は、周囲を警戒していない状態の表れといえます。

もちろん暑さや体勢の好みが関係することもありますが、飼い主の近くで無防備な姿を見せる場合は、安心して過ごしている可能性が高いでしょう。

2.ゆっくりまばたきをする

猫同士の世界では、じっと見つめる行為は警戒や緊張を意味することがあります。一方で、ゆっくりとまばたきをする行動は、敵意がないことを伝えるサインとされています。

愛猫と目が合ったときにゆっくりまばたきを返してくれるなら、穏やかな気持ちで接している証拠かもしれません。

3.後をついてくる

部屋を移動するたびに後ろを歩いてきたり、少し離れた場所から様子を見守ったりする猫も少なくありません。

ご飯や遊びを期待している場合もありますが、「信頼している相手の近くにいたい」という心理が背景にあるケースも多いようです。常にべったりではなくても、適度な距離感を保ちながらついてくる様子が見られることもあります。

4.体をすり寄せたり頭を押し当てたりする

猫が体や顔をこすりつける行動には、自分のにおいを付けるマーキングの意味があります。

特に頭や頬にはにおいを出す腺があり、信頼している相手に対して行うことが多いとされています。帰宅時にすり寄ってきたり、頭突きのように頭をぐっと押し付けたりする姿は、親愛の気持ちを示していると言えるでしょう。

5.飼い主のそばで眠る

警戒心の強い猫は、本来なら安心できる場所でしか眠りません。そのため、飼い主の足元や隣、同じ部屋で眠ることが多い場合は、信頼関係が築かれているサインといえます。

必ずしも体を密着させる必要はなく、少し距離があっても同じ空間で落ち着いて眠っているなら、十分に安心感を抱いている証拠です。

猫が喜んでくれる応え方

愛猫からの信頼サインを感じたときは、その気持ちを尊重することが大切です。

無理に抱っこをしたり、しつこく触ったりするのではなく、猫が望む距離感を保ちながら接してあげましょう。優しく声をかけたり、好きなおもちゃで遊んだりする時間を作ることもおすすめです。

また、毎日のごはんやトイレ掃除、健康管理といった日常的なケアも、猫にとっては大切な愛情表現。特別なことをしなくても、安心して暮らせる環境を維持することこそが、深い信頼関係へとつながります。

まとめ

たくさん愛情を注がれて育った猫は、お腹を見せる、ゆっくりまばたきをする、後をついてくるなど、安心感や信頼を表す行動を見せることがあります。ただし、表現方法には個体差があり、必ずしもすべての猫が同じ行動をするとは限りません。

大切なのは、ほかの猫と比較することではなく、愛猫らしいサインに気づいてあげることです。日々の何気ない仕草を丁寧に見守りながら、その気持ちに寄り添うことで、より深い信頼関係を育んでいけるでしょう。