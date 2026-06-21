【FIFAワールドカップ2026】チュニジア代表 0−4 日本代表（日本時間6月21日／モンテレイ・スタジアム）【映像】海外メディア騒然の「弾丸ショット」（実際の様子）日本のエースが放った衝撃の一撃は、世界をも震撼させた。FW上田綺世の理不尽なまでの弾丸ミドルシュートに海外メディアも騒然とした。日本代表は日本時間6月21日、FIFAワールドカップ2026のグループF第2節でチュニジア代表と対戦。アジア勢としては大会史上最多