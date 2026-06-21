今回のワールドカップでグループリーグ敗退が決定したトルコ代表は、大会後にヴィンチェンツォ・モンテッラ監督の解任を検討し始めているようだ。移籍市場に精通するジャーナリストのニコロ・スキラ氏が報じている。FIFAワールドカップ2026でグループDに入っているトルコ。開催国のアメリカ代表を含め、オーストラリア代表、パラグアイ代表と明確な本命不在のなか、大会前にはグループリーグ突破が期待されていた。しかし、