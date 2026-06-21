FIFAワールドカップ2026、日本代表は6月21日の第二戦でチュニジアと対戦し、4対0で勝利しました。山形県内でも多くのポーターが勝利を見届けました。メキシコ・モンテレイで第二戦を迎えた日本代表。山形県山形市内にあるスポーツバーでも日本代表を応援しようと多くのサポーターが集まりました。「勝ってもちろん決勝トーナメント行く」試合開始早々の前半3分。さらに日本の勢い