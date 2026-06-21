タクシー会社に電話して「殴る」などと脅迫した疑いで、山形県山形市に住む無職の男が逮捕されました。脅迫の疑いで逮捕されたのは、山形市鉄砲町１丁目の無職の男（47）です。警察の調べによりますと、男は2026年6月16日に自分のスマートフォンで山形市内のタクシー会社に電話し、その会社に勤務する50代の男性に対して「とりあえず殴るからな」などと脅した疑いがもたれています。通報を受けた山形警察署が男