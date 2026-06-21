音楽に合わせて身体を動かす、「エアロビック」のイベントが6月20日、山形県上山市で開かれ、全国から集まった700人を超える参加者が日頃の成果を披露しました。「全日本エアロビックフェスティバル」は、愛好者が日頃の成果を発表できる場を作ろうと、上山市などが主催したもので、今回で34回目を迎えます。20日は県内外からおよそ760人が集まり、様々なジャンルのダンスを踊るなどパフォーマンスを披露していました。その