9回無死の第4打席、バックスクリーン右への“ムーンショット”【MLB】オリオールズ 3ー2 ドジャース（日本時間21日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が20日（日本時間21日）、本拠地で行われたオリオールズ戦で、第2子誕生後初アーチとなる16号ソロを放った。しかし反撃及ばず、連勝は4でストップ。試合終了後はわずか12分で“超速帰宅”した。大谷は前日19日（同20日）のカード初戦を育児休暇のため欠場。その後、自