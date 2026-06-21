骨太な良質ドラマとして人気を博していた岡田将生と染谷将太がダブル主演する『田鎖ブラザーズ』（TBS系）。6月19日（金）放送の第10話で物語は幕を下ろしたが、その終わり方に賛否両論が巻き起こっている。時効が成立している31年前の両親殺害事件の犯人を追う兄弟が主人公。兄・田鎖真（岡田）は刑事、弟・田鎖稔（染谷）は検視官となり、管轄で起こる事件を警察官として捜査しつつ、両親を殺した真犯人を独自に探し続けて