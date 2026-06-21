あまり表に出ることのないカメラマンに焦点を当て、そのルーツ、印象的な仕事、熱き想いを徹底追究していくインタビュー連載が、週プレ創刊60周年を記念して復活します！復活後の第一弾となる今回は、田中美久さんの3rd写真集『ぜんぶ、ほんと』や渡邊渚さんの1st写真集 『水平線』をはじめ、アイドルから女優さんまで、幅広く写真集の撮影を手掛ける中村和孝氏が登場。前編ではカメラマンになる前、愛媛県宇和島にある"かまぼこ