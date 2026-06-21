20日夕方、富士宮市の市道で高校の敷地内に立っていた木が倒れ現場は一時通行止めとなりました。この倒木でけがをした人はいませんでした。警察によりますと、20日午後5時半ごろ富士宮市宮北町の市道で「木が倒れていて道がふさがっている」と通行人から110番通報がありました。木は富士宮北高校の敷地内に植栽されていたもので、木が道路側に倒れ道路をまたいで反対側の倉庫の屋根にもたれかかる状態となりました。倒木によるけが