写真：木村拓哉とCocomi＆Koki,の“仲良し親子”ショット（全5投稿） 芸能界きってのスター一家として知られる木村拓哉ファミリー。長女・Cocomiと次女・Koki,（「o」はマクロン付きが正式表記）が、父の日や木村の誕生日などに公開する親子ショットは多くの注目を集めている。 本稿では、幼少期の思い出が詰まった写真から近年の仲良しカットまで、木村ファミリーの温かな絆が垣間見える親子ショットを厳選