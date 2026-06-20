藤枝MYFCは20日、浦和レッズからGK吉田舜が完全移籍加入することを発表した。1996年11月28日生まれで現在29歳の吉田は前橋育英高校から法政大学を経て、2019年にザスパクサツ群馬（現：ザスパ群馬）に入団した。大分トリニータで3年間プレーした後、2023年には浦和へ完全移籍加入。しかし、正GKを務める西川周作らの高い壁に阻まれ、ここまで公式戦出場はなし。昨季途中には湘南ベルマーレへ期限付き移籍で加入し、待望のJ1