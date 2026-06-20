6月15日～19日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。 コード 銘柄市場決算期 修正前 修正後修正率更新日 エスネット東Ｇ 26/1237657051.6 6/17 フジクラ東Ｐ 27/ 3 218000 31600045.0 6/18 ＤＭカンパニ東Ｇ 26/ 522931035.4 6/15