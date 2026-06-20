生後11ヶ月の赤ちゃんがリードを持って、ワンコのお散歩をしてみたら…？あまりにも尊い光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で3万8000回再生を突破。「可愛いが溢れてる」「ワンちゃんがちゃんと見守ってる」といった声が寄せられています。 【動画：歩けるようになった赤ちゃんが『犬の散歩』に挑戦した結果→確かめるように振り返り…尊すぎる光景】 赤ちゃんがワンコのお散歩をしたら… TikTokアカウント「rina