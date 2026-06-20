生後11ヶ月の赤ちゃんがリードを持って、ワンコのお散歩をしてみたら…？あまりにも尊い光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で3万8000回再生を突破。「可愛いが溢れてる」「ワンちゃんがちゃんと見守ってる」といった声が寄せられています。

【動画：歩けるようになった赤ちゃんが『犬の散歩』に挑戦した結果→確かめるように振り返り…尊すぎる光景】

赤ちゃんがワンコのお散歩をしたら…

TikTokアカウント「rina_phone」に投稿されたのは、ポメラニアン×トイプードルのMIX犬「もち」君と生後11ヶ月の赤ちゃんが一緒にお散歩をした時の様子です。赤ちゃんがようやく歩けるようになってきたので、お散歩中にもち君のリードを持たせてみたそう。

するともち君は「僕についてきて！」とばかりに歩き出し、赤ちゃんはよちよち歩きで後をついていったとか。赤ちゃんのペースに合わせてゆっくり歩きながら、「大丈夫？」と確かめるように何度も振り返るもち君。優しくリードしてくれる姿は、まるで本当のお兄ちゃんのようで素敵です。

ふたりの尊い様子にほっこり

そして赤ちゃんも歩けるようになったばかりとは思えない足取りで、しっかりもち君について行っていたそう。これにはママさんも「びっくりするほど歩いてる！」と感動したとか。途中で赤ちゃんが尻もちをついてしまう場面もあったのですが、立ち上がると再び力強く歩き出したといいます。

そんな赤ちゃんの姿を、もち君も優しく見守っていてくれたとか。きっともち君が一緒だからこそ、赤ちゃんはいつもより頑張って歩くことができたのでしょう。尊い光景は、多くの人の心を温めてくれることとなりました。

この投稿には「可愛いが可愛いを引いてる」「ワンちゃんがリードしている様に見えますネ！」「よく頑張って歩いたね」「成長が楽しみですね」といったコメントが寄せられています。

ワンコと赤ちゃんの日常

まだ赤ちゃんは幼すぎて上手に遊べないのですが、もち君がおもちゃを持っていって「一緒に遊ぼう！」と誘うことがあるそうです。ふたりで何かを取り合ったり、じゃれあったりしていることも。これからもふたりが仲良く楽しく過ごしながら、一緒に成長していけますように。

もち君と赤ちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「rina_phone」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「rina_phone」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。