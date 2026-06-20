6月13日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催された国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」のグランドセレモニーに、アンバサダーとしてレッドカーペットの先陣を切って登場したのは、中島健人だ。グレーのスーツ姿を見せた瞬間、会場には黄色い歓声が響き渡った。イベントを訪れた観客はこう振り返る。「会場には、マスコミエリアや招待客向けの観覧エリアのほかに、一般観覧エリアも設けられていました。一般席からはかなり見え