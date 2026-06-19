【MODEROID ミニ合体変形 イデオン】 11月 発売予定 価格：4,400円 グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID ミニ合体変形 イデオン」を11月に発売する。価格は4,400円。 『伝説巨神イデオン』より「イデオン」が完全変形＆コンパクトサイズの「ミニ合体変形」シリーズでプラモデル化。頭頂高約130mm、各関節可動で様々なアクションポーズを取るこ