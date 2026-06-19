【MODEROID ミニ合体変形 イデオン】 11月 発売予定 価格：4,400円

グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID ミニ合体変形 イデオン」を11月に発売する。価格は4,400円。

『伝説巨神イデオン』より「イデオン」が完全変形＆コンパクトサイズの「ミニ合体変形」シリーズでプラモデル化。頭頂高約130mm、各関節可動で様々なアクションポーズを取ることができる。

「イデオ・デルタ」、「イデオ・ノバ」、「イデオ・バスタ」が、シンプルな変形機構と余剰パーツ・差し替えなし仕様で「イデオン」に合体。劇中の印象的なシルエットが再現されている。

各成形色と彩色済みパーツ、シールにより組み立てるだけで劇中イメージに近い色分けを再現することができる。

MODEROID ミニ合体変形 イデオン

11月 発売予定

価格：4,400円

スケール：ノンスケール

サイズ：頭頂高約130mm

メーカー：グッドスマイルカンパニー

制作協力：petiyan、Hi-Go

(C)サンライズ

※画像は塗装済みの完成見本です。実際の商品とは異なります。