復活の時！ 『伝説巨神イデオン』より「MODEROID ミニ合体変形 イデオン」が11月に発売
【MODEROID ミニ合体変形 イデオン】 11月 発売予定 価格：4,400円
11月 発売予定
(C)サンライズ
グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID ミニ合体変形 イデオン」を11月に発売する。価格は4,400円。
『伝説巨神イデオン』より「イデオン」が完全変形＆コンパクトサイズの「ミニ合体変形」シリーズでプラモデル化。頭頂高約130mm、各関節可動で様々なアクションポーズを取ることができる。
「イデオ・デルタ」、「イデオ・ノバ」、「イデオ・バスタ」が、シンプルな変形機構と余剰パーツ・差し替えなし仕様で「イデオン」に合体。劇中の印象的なシルエットが再現されている。
各成形色と彩色済みパーツ、シールにより組み立てるだけで劇中イメージに近い色分けを再現することができる。
MODEROID ミニ合体変形 イデオン
11月 発売予定
価格：4,400円
スケール：ノンスケール
サイズ：頭頂高約130mm
メーカー：グッドスマイルカンパニー
制作協力：petiyan、Hi-Go
(C)サンライズ
※画像は塗装済みの完成見本です。実際の商品とは異なります。