文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中のコラム「音現場から・ミキサー裏話」。番組の工場＝スタジオ、その周辺にまつわるさまざまな話題を技術部員がご紹介。番組やイベントの裏話も盛りだくさんです！ ●6月19日（金）配信 タレントさんの写真がネットニュースなどに載っていると、周りや背景がほとんど写っていなくても、文化放送のスタジオで撮影されたものだとスグに分かることがありま