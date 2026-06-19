文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中のコラム「音現場から・ミキサー裏話」。番組の工場＝スタジオ、その周辺にまつわるさまざまな話題を技術部員がご紹介。番組やイベントの裏話も盛りだくさんです！

●6月19日（金）配信

タレントさんの写真がネットニュースなどに載っていると、周りや背景がほとんど写っていなくても、文化放送のスタジオで撮影されたものだとスグに分かることがあります。

文化放送のほぼ全てのスタジオ（アナウンスブース）には、壁面の吸音用クロス（布）が椅子の背もたれなどによって傷むのを防ぐため、木製の保護材が３本取り付けられています。出演者の方が着席した状態で写真撮影をすると、背景にこの木材が３本写り込むため、文化放送のスタジオだと分かるのです。

しかし、どのスタジオも同じ仕様なので、それだけでは何スタなのかまでは分かりません。ただ、スタジオごとに椅子の色が異なるので、文化放送に詳しい方が見れば分かるかもしれませんね。

文化放送の出演者の方が、よい話題で少しでも多くネットニュースに掲載されるといいなあと、日々番組を聴きながら思っています。