意図するところを見事なまでに表現基本的なインフォメーションを再確認しながら身を委ねた『フェラーリ296スペチアーレA』のコックピットには、まさにこのモデルの意図するところが見事なまでに表現されていた。【画像】センセーショナル・スーパーカー！『フェラーリ296スペチアーレA』全31枚低く設計されたダッシュボードやドアパネルにはレザーの代わりに、これも軽量なアルカンターラが広く採用されており、固定式のバックレ