アイアップから「ぬいぬいバッグ/グローグー」と「ぬいコロンキーホルダー/グローグー」が、期間限定で再登場。「スター・ウォーズ」シリーズ「マンダロリアン」の人気キャラクター「グローグー」デザインのかわいいグッズが、再販希望の声に応えて受注生産されることが決定しました☆ アイアップ「スター・ウォーズ」ぬいぬいバッグ／ぬいコロンキーホルダー「グローグー」 受注期間：2026年6月15日(月)〜6月30日