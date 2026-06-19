◆3,500円以下で楽しめる、新宿の駅直結ランチ5選。アクセス抜群で梅雨どきも雨に濡れずに行ける！画像：HANDBAKESルミネ新宿2店、TOMBOY新宿店※画像はイメージです梅雨どきの雨の日でも濡れずに行ける、新宿の駅直結レストランをピックアップ。気軽に行ける3,500円以下のランチを厳選しました。パスタなどが選べるプリフィクスコースや9種類のお肉が味わえる焼肉ランチなど、プチご褒美にもぴったりの内容。土日祝に予約できる