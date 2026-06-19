オリックス山岡が4回無失点の好リリーフパ・リーグ球団主催のファーム公式戦が18日に2試合行われた。ソフトバンクが投打のかみ合った野球で5連勝を飾った一方、楽天は投手陣が崩れて大敗を喫した。ソフトバンクは、タマホーム スタジアム筑後で行われたオリックス戦に4-2で勝利した。初回にジーター・ダウンズ内野手の犠飛で先制し、2回には石塚綜一郎捕手と石見颯真内野手の適時打で3点を追加。先発の小林樹斗投手は6回2失点